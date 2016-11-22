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Ömer Onan: “Seyircimiz önünde gruptan birinci çıkmamız lazım”

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan, 2017 Avrupa basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin düştüğü grup ile ilgili, “Bizim bu gruptan seyircimiz önünde birinci çıkmamız lazım. Birinci çıkacağımıza ben inanıyorum. Hiçbir maç kolay olmayacaktır” dedi.


22 Kasım 2016 20:59

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, “Rusya zaten partnerimizdi. Ondan sonra gelen takımlara baktığımız zaman herkesin korktuğu bir grup olmadı. Daha basketbolda iyi oynayan fakat sıralamada o kadar da üstlerde olmayan takımlar geldi. Burada en önemlisi her zaman bizim oyunculuğumuz zamanında da kaderimiz hep bu Sırbistan ile aynı gruplarda oluyoruz. Sırbistan gelebilecek en zor takımdı o geldi. Şimdi herkes diyecek ki çok kolay bir gruba düştük. Halbuki bu tip turnuvalarda zor takım gelmesini ben daha çok tercih ederim çünkü oradan çıkarsanız ondan sonra iyi bir sıralamada daha kolay takımlar gelebilir. Şimdi bizim bu gruptan seyircimiz önünde birinci çıkmamız lazım. Birinci çıkacağımıza ben inanıyorum. Hiç bir maç kolay olmayacaktır. Ne Litvanya, ne Britanya. Çünkü oynamadığımız hiç bir maçı kazanamazsanız ama bana göre Sırbistan dediğim gibi Rusya önemli rakipler. O açıdan tabii ki daha çok zamanımıza var ama en iyi şekilde hazırlanacağız. Seyircimizin gücü ve desteği ile. Çünkü bu Türkiye'nin kazandığı basketbol adına özellikle büyük turnuvaları kazandığı 2001 ve 2011'de Türkiye'deydi. Taraftarın müthiş bir itici gücü oluyor. Bunu da sonuna kadar kullanacağız. İnşallah bu gruptan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız” dedi.

"Çok sorunlarımız var"
A Milli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü ile ilgili gelen bir soruya ise Onan, federasyonu çok yeni devir aldıklarını dile getirerek, "İnanın şu an federasyonu ele almaya çalışıyoruz. Çok sorunlarımız var. Ama zannetmeyin ki bu işlerle alakalı da çalışmıyoruz. Çalışmalar var, onu da sonunda başkanın kendi insiyatifinde konuşuyoruz , tartışıyoruz. Dediğim gibi şimdi bana bir isim sormayın ama en yakın zamanda milli takım hocamızı açıklayacağız. Yani dediğim gibi çok önemli kendi ülkemizde bir turnuva o açıdan kimse merak etmesin, endişelenmesin her şey bizim kontrolümüz altında. Başkanımız kendi çalışıyor bu konuda ben inanıyorum ki en yakın zamanda bu ismi açıklarız" diye konuştu.

"Şampiyonaya hazır olacağız"
Abdi İpekçi Spor Salonu hakkında da konuşan Onan, "Abdi İpekçi ile ilgili olarak, oranın biraz tadilata ihtiyacı vardı. Ligin Play-off'ları geç biteceği için de yetiştiremeyiz. Problem ile karşı karşıya kalmamak için böyle bir karar aldık. Ülker Arena'ya aldık. Oranın da etrafında otel sayısı çok yeterli ve salonda kapasite olarak çok yeterli ve güzel bir salon. O açıdan turnuvayı ilk grupları oraya aldık. Biliyorsunuz finaller de Sinan Erdem'de olacak. Oranın da bir tadilat çalışması var. O da en kısa zamanda bitecek. Tamamiyle şampiyonaya hazır olacağız" ifadelerini kullandı. 

Kaan Ülker

Etiketler: ömer onan


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