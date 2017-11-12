Ömer Toprak kadrodan çıkarıldı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Ömer Toprak, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi intetnet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Arnavutluk ile yarın Antalya'da özel maçta karşılaşacak ay-yıldızlılarda Ömer Toprak'ın, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Tedavisi dolayısıyla milli takımın son antrenmanda da yer almayan Ömer Toprak'ın bugün Almanya'ya döneceği belirtildi.