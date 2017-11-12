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Ömer Toprak kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı defans futbolcusu Ömer Toprak, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Ömer Toprak kadrodan çıkarıldı

12 Kasım 2017 15:40

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Ömer Toprak, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi intetnet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Arnavutluk ile yarın Antalya'da özel maçta karşılaşacak ay-yıldızlılarda Ömer Toprak'ın, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Tedavisi dolayısıyla milli takımın son antrenmanda da yer almayan Ömer Toprak'ın bugün Almanya'ya döneceği belirtildi. 

Etiketler: A Milli Futbol Takımı, Ömer Toprak

 

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