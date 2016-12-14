Antalya’da 6 Nisan 2008 günü karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda tabancayla ateş eden ve 2 kez Yargıtay tarafından bozulan Ömer Ulusoy’un davası Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Karar duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu bulunan Ömer Ulusoy ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Ulusoy, Akdeniz Üniversitesindeki olayda öldürme kastı olmadığını savundu. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin de hakkında daha önce "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 7 yıl hapis cezasını fazla bularak, "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdiğini hatırlatan Ulusoy, "Bu nedenle Yargıtay’ın bozma ilamına katılıyorum, karara uyulmasını talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, Akdeniz Üniversitesindeki karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylar sırasında Ömer Ulusoy’un önündeki gruba yönelik olarak hedef gözetmeksizin 7 el ateş ederek kaçtığını belirtti. Ateş sonucu hiç kimsenin isabet almadığına dikkat çekilen mütalaada, Yargıtay’ın bozma gerekçeleri dikkate alınarak sanığın silahlı tehdit suçundan cezalandırılması istendi. Silahla tehdit suçundan Ömer Ulusoy’u 2 yıl hapse mahkum eden mahkeme, eylem birden fazla işlendiği gerekçesiyle dörtte bir oranında artırım yaparak cezayı 2 yıl 6 ay hapse çıkardı. Sanığa takdir indirimi yaparak cezayı 2 yıl 1 ay hapse indiren mahkeme, 66 liralık yargılama davetiye giderinin de sanıktan alınmasına hükmetti.