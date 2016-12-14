Diğer
Kategoriler

Ömer Ulusoy’a 2 yıl 1 ay hapis cezası

Akdeniz Üniversitesinde (AÜ) 8 yıl önce karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda tabancayla rastgele ateş eden ve hakkındaki karar 2 kez Yargıtay tarafından bozulan Ömer Ulusoy, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ömer Ulusoya 2 yıl 1 ay hapis cezası

14 Aralık 2016 13:00

Antalya’da 6 Nisan 2008 günü karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda tabancayla ateş eden ve 2 kez Yargıtay tarafından bozulan Ömer Ulusoy’un davası Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Karar duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu bulunan Ömer Ulusoy ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Ulusoy, Akdeniz Üniversitesindeki olayda öldürme kastı olmadığını savundu. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin de hakkında daha önce "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 7 yıl hapis cezasını fazla bularak, "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdiğini hatırlatan Ulusoy, "Bu nedenle Yargıtay’ın bozma ilamına katılıyorum, karara uyulmasını talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, Akdeniz Üniversitesindeki karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylar sırasında Ömer Ulusoy’un önündeki gruba yönelik olarak hedef gözetmeksizin 7 el ateş ederek kaçtığını belirtti. Ateş sonucu hiç kimsenin isabet almadığına dikkat çekilen mütalaada, Yargıtay’ın bozma gerekçeleri dikkate alınarak sanığın silahlı tehdit suçundan cezalandırılması istendi. Silahla tehdit suçundan Ömer Ulusoy’u 2 yıl hapse mahkum eden mahkeme, eylem birden fazla işlendiği gerekçesiyle dörtte bir oranında artırım yaparak cezayı 2 yıl 6 ay hapse çıkardı. Sanığa takdir indirimi yaparak cezayı 2 yıl 1 ay hapse indiren mahkeme, 66 liralık yargılama davetiye giderinin de sanıktan alınmasına hükmetti.

Etiketler: ömer ulusoy


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç