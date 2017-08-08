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Ömer Yalçınkaya: “Yeni bir takım kurduk”

Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, yeni sezon öncesi takımın çoğunu yenilediklerine dikkat çekerek, “Açıkçası yeni bir takım kurduk. Geçen sezondan Emir Preldzic, Göksenin Köksal ve Ege Arar da bize çok değer katacak. Bu oyuncular çerçevesinde bir 5 numara daha ilave edip yolumuza bakmak istiyoruz” dedi.

Ömer Yalçınkaya: “Yeni bir takım kurduk”

08 Ağustos 2017 14:36

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017-2018 sezonu kura çekimi bugün gerçekleşti. Yeşilköy Polat Rennaisance Hotel’de yapılan kura çekimi sonrası Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Hak edenin kazanacağı bir lig olsun”
Yeni sezon öncesi şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğuklarını söyleyen Yalçınkaya, “Temennim, hak edenin kazanacağı bir lig olması. Ama biz Galatasaray olarak her zaman iddialı bir takımız. Şampiyonluklara ulaşan ve ulaşmaya gayret eden bir takımız. Önümüzdeki sezon da şampiyon olmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. İnşallah gönlümüze göre olur” şeklinde konuştu.

“Takıma bir 5 numara ilave edeceğiz”
Geçen sezona göre kadronun değiştiğine dikkat çeken Ömer Yalçınkaya, “Açıkçası yeni bir takım kurduk. Kısa pozisyonunda Mehmet Yağmur’u aldık. Bence Türkiye Basketbol Ligi’nin en değerli oyun kurucularından birini transfer ettik. Onun dışında 6 tane yabancı oyuncu transferimiz var. Geçen sezondan Emir Preldzic, Göksenin Köksal ve Ege Arar da bize çok değer katacak arkadaşlar. Bu oyuncular çerçevesinde bir 5 numara daha ilave edip yolumuza bakmak istiyoruz” diye konuştu. 

Uygar Aydın 


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