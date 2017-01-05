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Ömerli Belediye Başkanı tutuklandı

Mardin’in Ömerli İlçe Belediyesi Başkanı Süleyman Tekin ve 3 kişi terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ömerli Belediye Başkanı tutuklandı

05 Ocak 2017 08:21

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Ömerli İlçe Belediyesi Başkanı Süleyman Tekin ve 3 belediye çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçedeki bazı adreslere operasyon düzenlenmiş bu operasyonlarda şahıslar gözaltına alınmışlardı.

Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından Ömerli adliyesine hakim karşısına çıkarılan Belediye Başkanı Süleyman Tekin ve 3 belediye çalışanı, 23 Haziran 2016 tarihinde Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıya karıştıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Neriman Çelebi
MARDİN 


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