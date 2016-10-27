NBA’de normal sezona 10 karşılaşma ile devam edildi. Ömer Aşık’ın formasını giydiği New Orleans Pelicans, sezonun ilk maçında Smoothie King Center’da karşılaştığı Denver Nuggets’a 107-102’lik skorla mağlup oldu. Pelicans’ta Anthony Davis 50 sayı, 16 ribaund ve Tim Frazier 15 sayı, 11 asist ile ile double double yaparken, Ömer Aşık 2 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile oynadı. Denver'da ise Jusuf Nurkic 23 sayı, 9 ribaund, Will Barton 22 sayı, 5 ribaund ve Danilo Gallinari 15 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldular.

Russell Westbrook 1 asistle triple double kaçırdı

Oklahoma City Thunder, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 103-97 mağlup etti. Thunder forma giyen Ersan İlyasova karşılaşmada 20 dakika süre alırken, 10 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Thunder'da Russell Westbrook 32 sayı, 12 ribaund ve 9 asist, Steve Adams 16 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti. Philadelphia'da ise Joel Embiid'in 20 sayı, 7 ribaundu ve Sergio Rodriguez'in 12 sayı, 9 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

Lakers galibiyetle başladı

Los Angeles Lakers, Steples Center'da karşı karşıya geldiği Houston Rockets'ı 120-114 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Lakers'ta Jordon Clarkson 25 sayı, 3 ribaund, D'Angelo Russell 20 sayı, 3 asist ve Julius Randle 18 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Houston'da ise James Harden 34 sayı, 17 asist ile double double yaprken, takım arkadaşları; Eric Gordon 19 sayı- 5 ribaund ve Clint Capela 16 sayı, 9 ribadun ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA’de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları ise şöyle:

Indiana Pacers: 130 - Dallas Mavericks: 121

Orlando Magic: 96 - Miami Heat: 108

Boston Celtics: 122 - Brooklyn Nets: 117

Toronto Raptors: 109 - Detroit Pistons: 91

Memphis Grizzlies: 102 - Minnesota Timberwolves: 98

Milwaukee Bucks: 96 - Charlotte Hornets: 107

New Orleans Pelicans: 102 - Denver Nuggets: 107

Philadelphia 76ers: 97 - Oklahoma City Thunder: 103

Phoenix Suns: 94 - Sacramento Kings: 113

Los Angeles Lakers: 120 - Houston Rockets: 114

Oğuzhan Ort



