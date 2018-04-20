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Ömerli’de PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Mardin’de terör örgütü PKK’nın etkisiz hale getirilmesi için yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Ömerlide PKKya ait mühimmat ele geçirildi

20 Nisan 2018 22:45

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK’yı etkisiz hale getirmek için yaptığı operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yapılan açıklamada, operasyonda “2 adet Glock marka tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet tabanca susturucusu, 3 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 68 adet mühimmat, 1 adet ses kayıt cihazı, çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Selman Güneş
  

 

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