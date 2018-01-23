Ömrünü amatörlere adayan Başkan Mehmet Morgül

Tek branşla başladıkları 35 yıllık serüveninde 12 branşta 600 sporcularının olduğuna dikkat çeken Başkan Morgül; “Amatör bir ruhla ve sevdayla amatör sporlarda bir şeyler yapabilir miyiz diye bir kulüp kurduk ve 35 senedir aralıksız çalışıyoruz. Çok büyük maddi sıkıntılardan geçtik. bir ara kulübü nasıl yürüteceğiz diye karamsarlığa düştük, ama hiç yılmadık. Cebimizden para verdik, zamanımızdan verdik, ailemizi ihmal ettik, çok şükür bugünlere geldik. 32 yıllık başkanlığım süresinde en çok mutlu olduğu şey, yetenekli sporcularımızın profesyonel anlamda spor hayatlarına devam etmeleri... Yaşadığımız bu mutluluğun tarifini anlatamam. Yüzlerce sporcu yetiştirdik. Şampiyonlar çıkardık. Futbolla başladığımız kulübümüzde şu anda 12 branşa 600 sporcumuza spor yaptırıyoruz. Bunun mutluluğunu tarif etmek imkansız” diyerek sevdasının ilk günkü gibi devam ettiğine dikkat çekti.

Ömrünü amatör sporlara adayan Morgül, belediyeden de bir katkı almadıklarını onların da doğal olarak kendi kulüplerine yatırım yaptığına dikkat çekerek;

“Erdemli Belediyesi'nden yardım alamıyoruz. Belediyenin de kulübü var. Spor Toto 350 tesis sloganıyla yola çıktı. Bizde projemizi ve hibu güne kadar neler yaptık derdimizi anlattık. Sağ olsun Spor Toto bu sene bize yardımcı oldu. Amatörlere destek veren kimsede yok. Spor Toto’nun yaptığı yardımla spora daha çok yatarım yaptık ve futbolun haricinde güreş, atletizm, oryantiring, wuşhu, muay tahai, kick boks, jimnastik, tenis, bisiklet, karate, taekwondo ve boks branşlarında müsabakalar katılıyoruz. Tek amacımız var. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, gençleri kahve köşelerinden ve kötü alışkanlıklardan korumak. Bunu da ancak spor yaptırarak yapabiliyoruz. Spor yapan nesil, sağlıklı bir nesil oluyor. Bu gençleri toplamak hiç de olay bir iş değil. Bu işe sevdalı olmazsanız, bir iki sene yapar bırakırsınız. Çünkü; burada para yok, burada fedakarlık var. Erdemli Spor Kulübü yaptıklarımızın karşılığını yaşadığımız şampiyonluklarla alıyoruz. Birçok başarılara imza attık” diyerek başarıların kendilerini kamçıladığını söyledi.

Kulübün bugünlere gelmesinde en büyük paylardan birinin de şu anda Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan olduğuna dikkat çeken Morgül; “ İsmail Bey Erdemli Kaymakamlığı döneminde bizlere çok destek verdi. İsmail Beyin Kaymakamlığı zamanındaki desteği ile çok sayıda gencimizi spora başlattık. Kendisini Erdemli halkı halen çok seviyor. Valimizden ve kaymakamımızdan aldığımız destekler bizleri motive ediyor. Biraz da para desteği olursa çok daha fazla gençlerimize spor yaptıracağız. Erdemlinin nüfusu 150 bini buldu. Şu anda bir amatör takımız ama ışıkla sahamız var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Mehmet Morgül İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'e kulübün flama, atkı ve formasını hediye etti.

Hüseyin Kar