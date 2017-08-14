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Ömrünün 40 yılı 2 metrekarelik dükkanda geçti

Eskişehir’in tarihi ayakkabıcılar çarşısının en eski esnafı olan 75 yaşındaki Ahmet Şeker, ömrünün 40 yıl çalıştığı 2 metrekarelik dükkanda geçti.

Ömrünün 40 yılı 2 metrekarelik dükkanda geçti

14 Ağustos 2017 13:49

Mesleği 16 yaşındayken amcasının oğlundan öğrendiğini söyleyen Şeker, Sıcaksular mevkiinde bulunan tarihi ayakkabıcılar çarşısında uzun yıllardır bu mesleği sürdürdüğünü söyledi. 75 yaşında olmasına rağmen her gün işinin başında olduğunu belirten Şeker, “40 yıldır bu 2 metrekarelik dükkanda ayakkabı tamiri yapıyorum. Sabah gelir dükkanımı açarım, akşam kapatır evime giderim. Ömrüm ve sağlığım yettiği sürece işimin başındayım. Hangi meslek olursa olsun, o işi severek ve bilerek yapıyorsan çok güzel. Ama eğer bilmiyorsan çok zor. Doktor nasıl işini bilip yapmalıysa her meslek sahibi işini bilip yapmalı” dedi.

“İnsanın en makbulü kendi alın terini yiyendir”

Çalışmanın insanı sağlıklı ve dinç tuttuğunu vurgulayan Şeker, “Emekliliği, tembelliği, boş boş oturmayı hiç sevmem. Benim için en güzel iş çalışmak. Sağlıklı, gencecik insanlar dilencilik yapıp avuç açıyorlar. Görünce üzülüyorum. İnsanın en makbulü kendi alın terini yiyendir” diye konuştu.

“Çocukluk hayalim pilot olmaktı”

Çocukluk hayalinin pilot olmak olduğunu da dile getiren Şeker, “Çocukken pilot olmak isterdim. En büyük hayalim pilot olup gökyüzünde dolaşmaktı. Gezmeyi çok severim, imkanım olsa hala gezmek isterim” dedi. 

Mustafa Yıldırım


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