OMÜ ile Ukrayna arasında iş birliği kurulacak

Bir dizi iş ziyaretleri yapmak ve bölgeler arası iş birliğini artırmak için Samsun’a gelen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiba, Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko ve beraberindeki heyet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Ukrayna ve Türkiye arasında üniversiteler düzeyindeki iş birliklerini artırmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiba karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Sybiba Samsun’u çok beğendiği belirterek, “Ortak üniversiteler bulup eğitim alanında iş birlikleri yapmamızı diliyorum. Mesela uçak mühendisliği alanında Ukrayna çok ileridedir. Diğer alanların yanında bu alanda da iş birlikleri yapabiliriz. Sizi de mutlaka Ukrayna’ya bekliyorum” dedi.

“Uluslararası iş birliklerini önemsiyoruz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizi ve insanlarınızı seviyoruz. Sizlerle iş birlikleri yapmaktan son derece memnun oluruz. Biz çok büyük bir üniversiteyiz. Şu anda 103 ülkeden 3 bin 300 uluslararası öğrencimiz üniversitemizde okumakta. Uluslararası üniversiteler ile iş birliklerini önemsiyoruz“ diye konuştu.

“Ukrayna’da 5 üniversite ile görüşmelerimiz sürüyor”

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya da uluslararası alanda yapılan iş birliklerinden bahsederek hâlihazırda Ukrayna’da 5 üniversite ile görüştüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiba ve Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, Rektör Bilgiç’e hediye takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise Samsun’un simgesi olan kristal Atatürk heykelini büyükelçiye takdim ederek teşekkür etti.