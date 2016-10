Türkiye Gazetesi Karadeniz Bölge Koordinatörü Ahmet Kadem Kaptı ve İhlas Haber Ajansı(İHA) Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen, 12 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Sait Bilgiç’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İHA’ya önemli açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, yeni dönemin yönetim anlayışı, hedefleri ve projeleri konusunda bilgiler verdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Rektör Bilgiç, “41 yıllık oldukça zengin bir deneyime sahip olan üniversitemiz, bugün gelinen nokta itibariyle 20 fakülte, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 konservavutar ve 24 uygulama araştırma merkeziyle geniş bir alanda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Tüm bu yapıların varlık sebebi olan öğrencilerimizin sayısı ise yaklaşık olarak 56 bin civarındadır. Yine 2 bin küsur akademik personelimiz öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitimi için çalışırken, 4 binin üzerinde çalışanımız da bu devasa yapıya hayati bir katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla, ne derece önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiğimizin bilincinde olarak ve son derece yoğun bir gündem içerisinde çalışmaya başlamış bulunuyoruz” dedi.

“İstişare ve ortaklaşa çözüm”

Yeni dönemin yönetim anlayışına ilişkin bilgi aktaran Prof. Dr. Bilgiç, her şeyden önce insan odaklı, adalet ve liyakat esaslı, bütünleştirici ve şeffaf bir yönetim anlayışını hakim kılmak üzere yola çıktıklarını söyledi. Bilgiç, hem öğrenciler hem de çalışanlar nezdinde iletişime her daim samimiyetle açık olduklarını ve istişareye dayalı karar mekanizmaları ile sorunlara ortaklaşa çözüm üretimini esas aldıklarını ifade ederek, “Bu ilkeler, bizim yönetim anlayışımızın bel kemiğini oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra çevre konusunda duyarlı, kaliteyi öne çıkaran, özlük haklarını zamanında veren, çalışma barışını ve huzuru her daim gözeten, engelsiz bir üniversiteyi hedefleyen, yenilikçilik ve girişimciliği teşvik eden, kurumsallaşmayı ve katılımcılığı geliştiren bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Tüm bu ilkeleri, ortak noktada birleştiren ana unsurumuz ise ‘insanı’ önceleyen bir bakış açısına sahip olmamız” diye konuştu.

“Yenikapı ruhunu üniversitemizde tesis etmeliyiz”

Yönetim anlayışı çerçevesinde Türkiye’nin geçtiği zor ve sancılı sürece de değinen Rektör Bilgiç, “Ülkemizin 15 Temmuz gecesi ve sonrasında sergilediği ve Yenikapı ruhu ile şahikasına ulaşan birlik-beraberlik ve kardeşlik ruhu ile yola çıktık ve üniversitemizin yeni dönemine de bu birlik ve beraberlik ruhu ile damga vurmak, bu ruhu üniversitemizde sürekli tesis etmek, en büyük hedefimizdir. Çünkü hem ülkemizde hem de üniversitelerimizde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyin bu birlik ve beraberlik ruhu olduğunu düşünüyorum. Burada en büyük görev de bizlere düşüyor, sorumluluklarımızın ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Hem ülkemizin geçtiği bu zor günlerde üzerimize düşen görevleri ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirmemiz gerekiyor hem de birleştirici-bütünleştirici bir üniversite ortamını hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Diğer yandan FETÖ/PDY veya PKK ve benzeri terör örgütlerinin devlet içinde örgütlenmelerine müsaade etmemek ve var olanları hakkında da gereğini yapmak noktasında azami bir gayret göstermek durumunda olduğumuzun bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

“Üniversite yaşadığı şehirden kopuk olamaz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, yeni dönemin hedefleri ve projeleri kapsamında ilk adımların da hızla atıldığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedeflerimiz içinde son derece önem verdiğimiz bir noktayı; üniversitemizin ve şehrimizin her kesim tarafından özlenen ve arzulanan buluşmasını hayata geçirmek olarak ifade etmiştim. Bu hedef, bizler için hayati önem taşıyor. Çünkü yaşadığı, nefes aldığı şehirden kopuk bir üniversitenin olamayacağına inanıyorum. Üniversite ve şehir, birbirinden beslenmeli ve yeri geldiğinde birbirine yol gösterici olmalıdır. Bu bağlamda, bu hedefimizin simgesi olarak ilk adımı atmış bulunuyoruz. Raylı sistemin üniversiteye çıkması konusunda Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız ortak çalışmalar, bu özlenen birlikteliğin somut yansıması olarak da değerlendirilebilir.”

“Araştırma desteklerine ulaşım kolaylaşacak”

Araştırma-geliştirme ve inovasyon konusuna da büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, üniversiteyi ulusal düzeyde inovasyon merkezi haline dönüştürecek politika ve stratejiler geliştireceklerini söyledi. Bu kapsamda araştırma alt yapısının güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacağını belirten Bilgiç, bilim insanlarının araştırma desteklerine ulaşımının kolaylaştırılmasının bu süreçteki kilit nokta olduğuna dikkat çekti.

“Üniversitemizin varlık sebebi öğrencilerimiz”

Öğrencileri üniversitelerin varlık sebebi olarak gördüğünü kaydeden Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Öğrencilerimize sağlanan mevcut imkanların geliştirilmesi, bu konudaki üst hedefimiz diyebilirim. Bunun altını somut çalışmalarla doldurmamız gerekiyor ve bunun bilinci ve sorumluluğuyla yola çıkmış bulunuyoruz. Örneğin, üniversitemizin kariyer geliştirme merkezinin işlevselliğini ve işlerliğini arttırmamız, öğrencilerimize rehberlik edebilme potansiyelimizi daha da geliştirmek açısından son derece önemli. Tabii bu arada öğrencilerimizin sosyal şartlarını da unutmamamız gerekiyor ve bu konuda da somut adımlar atmaya başladık” ifadelerini kullandı.

“Temel prensibimiz liyakat, adalet ve katılım”

Akademik ve idari personel konusunda ise en temel prensiplerinin liyakat, adalet ve katılım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, açıklamasını şöyle tamamladı: “Bilimsel faaliyetlerini ve işini hakkıyla icra eden çalışanlarımıza rahat ve huzurlu bir ortam oluşturmak, en büyük arzumuz. Zira, insanlar ancak rahat ve huzurlu oldukları yerde ülkelerine ve kurumlarına en üst düzeyde katkı sağlayabilirler. Bu vesileyle öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza ve tüm çalışanlarımıza yeni eğitim-öğretim yılının sağlıklı ve başarılı geçmesini diliyor herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”