OMÜ’den 125 diş hekimi mezun oldu

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Diş Hekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, diş hekimliği mesleğinin zor bir meslek olsa da yapmasının keyifli olduğunu belirterek mezunlara uzmanlık yapmaları tavsiyesinde bulundu.



OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinin hem fiziki donanım bakımından hem de akademisyenlerin niteliği bakımından çok iyi durumda olduğunu ifade eden Abdullah İlker yeni mezunlara, "Akademisyenlerinize, meslek örgütlerinize, meslektaşlarınıza ve Atatürk ilkelerine mutlaka sahip çıkın" dedi.

"Hayatınızın her safhasında dürüst olun"



Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, iyi ve başarılı bir insan olmanın yolunun dürüstlükten geçtiğinin altını çizerek, "Hayatınızın her safhasında hastalarınıza, mesleğinize ve meslektaşlarına karşı dürüst olun. Hayatın inişlerinde ve çıkışlarında kimi zaman dibe vursanız da dürüst bir insan olduğunuz takdirde yeniden zirveye çıkacağınızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Yeni mezunların zor bir öğrenim dönemi geçirdiklerini hatırlatan Dekan Selim Arıcı, "Bugün çalışmalarınızın karşılığını aldığınız güzel bir gün. Sizden ricam burada geçirdiğiniz kötü anları unutup iyi anlarınızı hatırlamanızdır. Artık her birinizin kolunda burada aldığınız eğitim sayesinde sahip olduğunuz görünmeyen altın bilezikler var" diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, verdikleri emek ve destekten dolayı hem ailelere hem de akademisyenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

"Dünyanın en muhteşem işbirliği"



Törene Rektör Vekili olarak katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in sevgilerini ve hayırlı olsun dileğini salondakilere iletti. Prof. Dr. Vedat Ceyhan, "Buraya gelirken dünya üzerinde kaç işbirliğinin sonucu bu kadar güzel olabilir diye düşündüm. Çünkü çocukları için ortaya her şeyini koymuş ailelerin, bilgisini koymuş akademisyenlerin ve çok çalışan diş hekimlerinin işbirliğinin muhteşem bir sonucunu görüyoruz bugün” dedi.

"OMÜ ile bağınızı koparmayın"



Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan heyecanlarını yitirmeden hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ettiği mezunlardan, OMÜ'yle bağlarını koparmamalarını ve Mezunlar Koordinatörlüğüne iletişim bilgilerini bırakmalarını istedi. Vedat Ceyhan, "Çünkü OMÜ'de okumak ve OMÜ mezunu olmak bir ayrıcalıktır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Fakülte birincisi Rahmi Gediş'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Fakülte ikincisi Aylin Çalışkan'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Fakülte üçüncüsü Gülizar Aksu'ya da Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı mezuniyet belgelerini ve ödüllerini takdim etti. Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Abdullah İlker ise birinci, ikinci ve üçüncüye rozet taktı.

Fakülte birincisi Rahmi Gediş, Dekan Prof. Dr. Selim Arıcı ile birlikte mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Tüm mezunların akademisyenlerin elinden belgelerini ve ödüllerini almasının sonrasında mezunlara Dekan Prof. Dr. Selim Arıcı'nın öncülüğünde "Diş Hekimliği Andı" okutuldu.

Bir mezuniyet ritüeli olan keplerin havaya atılmasıyla tören sona erdi.