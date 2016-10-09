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Ömür Gedik sokak hayvanları için mama dağıttı

HAÇİKO Derneği kurucusu Ömür Gedik, Nilüfer Belediyesi desteğiyle düzenlenen '' 1 Pati 1 Aşk'' projesi kapsamında hayvan severlerle buluştu. Proje kapsamında elde edilen gelirle alınan mamaları sokak hayvanlarına dağıtılması için gönüllülere veren Gedik, can dostları için duyarlı çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi’ne de teşekkür etti.

Ömür Gedik sokak hayvanları için mama dağıttı

09 Ekim 2016 13:32

Nilüfer Belediyesi, Korupark AVM ve Proje Sanat Atölyesi işbirliğiyle düzenlenen “1Pati 1 Aşk” projesi kapsamında düzenlenen söyleşiye Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma (HAÇİKO) Derneği Başkanı Ömür Gedik konuk oldu.

Hayvanseverlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşiye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu da katıldı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Bursalı hayvan severlerle buluşan gazeteci- yazar Ömür Gedik, dernek çalışmalarını anlattı ve sokak hayvanlarına karşı gösterilmesi gereken duyarlıklara dikkati çekti.

“Sokak hayvanları için herkes bir şey yapabilir”
5 yılı aşkın süredir HAÇİKO Derneği olarak sokak hayvanları için projeler yürüttüklerini kaydeden Gedik, “Sokak hayvanları için herkes bir şeyler yapabilir. Onlara duyarsız kalarak görmezden gelmeyelim. Sokak hayvanları artık çöplerden de beslenemiyorlar ve çoğu zaman aç kalıyorlar. Onlara birer canlı olarak bakalım. Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını takip ediyorum. Sokak hayvanları için duyarlı çalışmalar yapıyorlar ama Bursalı hayvan severler bu şehirde de bir doğal yaşam parkı istiyorlar” dedi.

Okullarda gençleri bilinçlendirmenin çok önemli olduğunu kaydeden Gedik, “Genç nesillerin dikkatini bu konuya çekmek çok önemli. Bugünün gençleri küçükleri yarın bizim yerimizi alacak ve onların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması çok önemli. Pet shoplardan hayvan alınmasına karşıyız. Hayvanların yer aldığı sirklere gidilmesini arzu etmiyoruz. Orada hayvanlar üzerinden para kazanmak istiyorlar. Çevrenizde hayvanlara eziyet eden veya onları hapsedenleri görürseniz lütfen şikayet edin. Ülkemizde hayvanlara eziyet etmek veya öldürmek suç değil. Para cezası kesiliyor ve aslında devletin kasasına para giriyor. Bizler dernek olarak bu konuda hukuki mücadele de ediyoruz” diye konuştu.

Doğal yaşam parkı müjdesi
Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu da Nilüfer Belediyesi olarak sokak hayvanlarına birer canlı olarak baktıklarını kaydederek, “Yıllardır bu konuda en duyarlı kurumların başındayız. Beslenme odaklarımız, parklarımız var. Doğal yaşam parkını ilgili sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle bir araya gelerek beraber tasarlayacağız. Bunun çalışması var ve projemizi ilerleyen günlerde açıklayacağız. Belediye, hayvan severler ve gönüllülerle birlikte bu projeyi yürüteceğiz” diye konuştu.

Konuşmanın sonunda Adil Kayaoğlu, Ömür Gedik ve proje ortaklarının temsilcilerine günün anısına birer teşekkür plaketi verdi.

Etkinliğin sonunda Ömür Gedik ve proje yetkilileri “1 Pati 1 Aşk” projesi kapsamında elde edilen gelirle alınan mamaların bir kısmını sokak hayvanlarına dağıtılması için gönüllülere verildi. Proje kapsamında 1 ton mama da sokak hayvanlarına dağıtılması için Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi. 

Etiketler: HAÇİKO Derneği, ömür gedik, Sokak hayvanları


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