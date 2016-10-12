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Ömür Varol'dan Kurtlar Vadisi Pusu iddiası

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Ömür Varol, Kurtlar Vadisi Pusu'nun yayın hayatının bittiğini belirterek "Kesin bilgi Kurtlar Vadisi bu sezon itibariyle artık yok" dedi.

Ömür Varoldan Kurtlar Vadisi Pusu iddiası

12 Ekim 2016 15:59

Türk televizyon tarihinde bir dönem sona erdi. 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni sezonda yayınlanmayacağı iddiası medya kulislerine bomba gibi düştü.

MEZAR SAHNESİ OLAY OLDU

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programı dün yayınlanan bölümünde 'Kurtlar Vadisi Pusu'nun 2012 yılında yayınlanan 159. bölümündeki tartışmalı mezar sahnesini masaya yatırmış, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda yaptığı araştırmada mezarlıkta 'Erdoğan' yazılı mezar taşının olmadığını ortaya çıkarmıştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Büyük ses getiren programdan sonra 'Kurtlar Vadisi Pusu' yapımcı şirketi Pana Film yetkililerine sosyal medyadan tepki yağmıştı.

"KURTLAR VADİSİ ARTIK ÇEKİLMEYECEK"

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Ömür Varol ise bugün bomba bir iddia ortaya attı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun bundan sonra çekilmeyeceğini belirten Varol, "Kurtlar Vadisi Pusu ya da artık hangi ismi alacaksa o dizi film artık yok! O dizi film çekilmeyecek. Bunu ilk kez buradan açıklıyoruz. Kesin bilgi Kurtlar Vadisi bu sezon itibariyle artık yok! Dizinin artık olmamasında da bu hadiselerin etkisi oldukça büyük onu da belirtelim" şeklinde konuştu.

Etiketler: kurtlar vadisi, ömür varol


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