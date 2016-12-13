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Omurgası kırıldı, tedaviyle harekete başladı

Türkmenistan’dan Türkiye'ye turist olarak gelen ve bir AVM’nin merdivenlerinden düşmesi sonucu boynu kırılan Oğuljemal Annagelieva, Medicana Bahçelievler Hastanesinde sağlığına kavuştu.


13 Aralık 2016 14:08

Turist olarak Türkmenistan’dan Türkiye'ye gelen 52 yaşındaki Oğuljemal Annagelieva, bir anlık dikkatsizlik sonucu bir AVM’nin merdivenlerinden düştü. Medicana Bahçelievler Hastanesinde yatışı gerçekleştirilen hastaya, boyun kırığı tanısı konuldu. Medicana Bahçelievler Hastanesi Fizik Tedavi Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaşar Sezen Oral tarafından tedavisi gerçekleştirilen hastaya ayrıca, boyun bölgesinde (orta bölgede) çıkıklı kırık nedeniyle omurlar arasında metalik stabilatör ve fiksatör vidalarla tespit yapıldı ve boyunluk takıldı. Bu nedenle omuz, dirsek ve el bileğinde çok az hareket olan Oğuljemal Annagelieva, FTR programına alındı. Fizyotrapistler tarafından, yatak içi egzersizler (eklem haraket açıklığı, germe omuz, dirsek ve el bileğine kas kuvvetlendirme egzersizleri) uygulanan hastaya manuel olarak motor nokta stimülasyonu firiksiyon masajı, PNF uygulamaları yapıldı. Elektroterapi olarak cihaz yardımıyla kasları uyarıcı elektrik akımları uygulanan ve uzun süre yatmaya bağlı olarak olan veya olması muhtemel komplikasyonlarla da mücadele edildi. Hasta için Beyin Cerrahisi, Kardiyoloji, Dahiliye, Üroloji doktorlarından destek alındı.

Her gün daha fazla hareket edebiliyor
Her gün biraz daha iyiye giderek üçüncü ayın sonunda boynunda boyunluk ile yatak içinde ve yatak kenarında oturabilen hasta, çatal, kaşık tutarak yemeğini yiyip, tekerlekli sandalye ile hastane içerisinde gezinir hale geldi.
Tedavi süreciyle ilgili yapılan açıklamada, "Omuriliğin hasar almasından dolayı bütün hayati fonksiyonlarda risk oluşturması, hastanın durumunda anlık bozulmalara, kötüleşmelere neden olabildiğinden, ekip olarak takibi çok dikkat ve özen isteyen bir tabloydu. Omurgada oluşan hasarın seviyesi, kırığın oluşma şekli ve yapısı dikkatli bir şekilde değerlendirilmeliydi. Ciddi ağır omurilik zedelenmesi meydana gelmiş ise felç durumunun düzelmesi için FTR uygulamaları uzun sürebiliyor. Yapılan bütün uygulamalara rağmen boyun kırıklarında ve omurilik hasarı durumunda hastalarda bazen çok fazla iyileşme sağlanamayabiliyor ve bu hasta hayatlarının geri kalan kısmını kısmi veya tam felçli olarak devam ettirmek zorunda kalabiliyor. Bu riskler göz önünde bulunduğunda boynunu etkileyici kazalardan korumak çok önemli ve riskli faaliyetlerde çok dikkatli olunması gerekli" denildi.
 


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