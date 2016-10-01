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Omurilik felçli gencin tedavi parasını çaldılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, omurilik felci olan bir kişinin tedavi için biriktirdiği 30 bin TL'lik altın, senet ve nakit parası çalındı.

Omurilik felçli gencin tedavi parasını çaldılar

01 Ekim 2016 23:25
Omurilik felçli gencin tedavi parasını çaldılar - Tıkla İzle

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanmış olan Özlem Ataoğlu, ’felçli oğlu Kader Can Kılcı ile birlikte oturdukları eve giren kişi ya da kişiler, kasayı alarak kayıplara karıştı.

Olayın polise bildirilmesinin ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatılırken, paraların felçli gencin tedavi masrafı olduğu ortaya çıktı. Biriktirdikleri parayı çaldırdıkları için perişan olduklarını belirten Kader Can Kılcı, kasada 31 adet çeyrek altın, 6-7 bin TL nakit para ile 15 bin lira dolayında senet bulunduğunu belirtti.
2010 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdiğini anlatan Kılcı, "Hastane raporlarım, ailemin senedi ve ziynet eşyalarının dışında yaklaşık 6 yıldır biriktirdiğim para, çeyrek altınlarım vardı kasada. Bu paraları tedavim için biriktiriyordum. İnşallah hırsız vicdana gelir. Onca yıl biriktirdiğim paralarımı getirir" diye konuştu. 

Arif Kaplan


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