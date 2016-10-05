Omuz ağrısının yaygın nedenleriyle ilgili bilgi veren Adıyaman, "Omuzlarda aşırı kullanım nedeniyle pek çok doku iltihaplanır ve ağrılı bir tablo ortaya çıkabilir. Bu omuz ağrısına da yol açabilir. Bir diğer omuz ağrısı risk faktörü de; tendon yırtıklarıdır. Kazalar, sakatlanmalar, yaşla ilgili olarak tendon yapısındaki bozulmalar ve omuz bölgesine aşırı yüklenmeler sonucu oluşan tendon yırtılma ve kopmaları da omuz ağrısının nedenleri arasında yer alır. Omuz çıkığı ise, üst kol kemiğinin başı omuzdaki yuvasından dışarı doğru zorlandığında meydana gelir ve omuz ağrısına yol açar. Bir diğer omuz ağrısı nedeni de; osteoartrit yani kireçlenmedir. Ağrı, şişme ve sertlik gibi belirtiler genellikle orta yaşlarda görülür. Kireçlenme yavaş ilerleyen ve zaman içerisinde ağrısı kötüleşen bir rahatsızlıktır" diye konuştu.

“Her yaşta yaygın görülüyor”

Omuza aşırı yük bindiren tüm hareket ve egzersizlerin omuz ağrısını tetiklediğine dikkat çeken Adıyaman, “Omuz ağrısı her yaş grubunda görülen oldukça yaygın bir şikayettir. Farklı yaş gruplarında farklı sorunlar ortaya çıkarak omuz ağrısına neden olabilir. Omuz ağrısı, omuzdaki küçük bir noktada hissedilebileceği gibi daha geniş bir alanı da etkileyebilir.' dedi.

Omuz ağrısının hafife alınmaması gerektiğini de vurgulayan Adıyaman, özellikle ev hanımlarının, masa başında ofis ortamında hareketsiz olarak uzun süre bilgisayar kullanan kişilerin, ağır işlerde çalışan kişiler ve bazı spor dallarındaki sporcuların risk grubunda yer aldığını söyledi.

Omuz ağrısı sorunu yaşayan kişilerin doktora gitmelerinin önemli olduğuna dikkat çeken

Prof. Dr. Sinan Adıyaman, şunları söyledi:

"Bir eşyayı veya kolunuzu kaldırırken zorlanıyorsanız, dinlenir haldeyken veya geceleri omuz ağrısı çekiyorsanız, omuz ağrısı ateşle birlikte görülüyorsa veya omuz bölgenizde diğer olağan dışı belirtiler yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden bir doktora başvurmalısınız."

Yasin Erdem