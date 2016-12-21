Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde omuz atma tartışması yüzünden yaşanan kavgada Ayhan Kaya isimli şahsın kemerle dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürülmesi davasında 3 sanık "kasten öldürmek" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde omuz atma tartışması yüzünden yaşanan kavgada Ayhan Kaya isimli şahsın kemerle dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürülmesi davasında 3 sanık "kasten öldürmek" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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