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Omuz omuza operasyona giden özel harekatçılar yan yana uğurlandı

Gaziantep'te hücre evine düzenlen operasyonda şehit olan 3 harekat polisinin cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Omuz omuza operasyona giden özel harekatçılar yan yana uğurlandı

17 Ekim 2016 11:58
Omuz omuza operasyona giden özel harekatçılar yan yana uğurlandı - Tıkla İzle

Gaziantep Çevik Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle şehitler Başpolis Memuru İlhan Güleç, polis memurları Hüseyin Cengiz ve Yaşar Polat'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Yaşar Polat'ın kardeşi Sabiha Polat ve teyzesi şehidin ayakkabısına sarılarak feryat etti. Törende konuşan Vali Ali Yerlikaya, DEAŞ operasyonlarının süreceğini belirterek, ülkeye, bölgeye ve şehit yakınlarına baş sağlığı diledi. Şehit Hüseyin Cengiz'in üniformasını giyen kızı Merve Cengiz ise babasının tabutuna sarılarak feryat etti. Tabutun en önüne geçen Merve, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu severken, "Aşkım, babam, bak en öndeyim. Ağlamıyorum" diye feryat etti.

El el operasyona gittiler, yan yana defin edildiler
Arkadaşlıkları düşman kıskandıran Başpolis Memuru İlhan Güleç ile polis memuru Hüseyin Cengiz, son operasyona da birlikte el ele gitti. Aynı operasyonda şehit olan arkadaşların tabutları da yan yana uğurlandı. Yakınlarının sarılıp feryat ettiği şehitler, okunan duaların ardından meslektaşlarının omuzlarında memleketlerine gönderildi. 

Kazım Uzunöz - Serhat Demir - Lider Olgun

Etiketler: el ele operasyon, Gaziantep, özel harekatçılar


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