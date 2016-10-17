Gaziantep Çevik Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle şehitler Başpolis Memuru İlhan Güleç, polis memurları Hüseyin Cengiz ve Yaşar Polat'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Yaşar Polat'ın kardeşi Sabiha Polat ve teyzesi şehidin ayakkabısına sarılarak feryat etti. Törende konuşan Vali Ali Yerlikaya, DEAŞ operasyonlarının süreceğini belirterek, ülkeye, bölgeye ve şehit yakınlarına baş sağlığı diledi. Şehit Hüseyin Cengiz'in üniformasını giyen kızı Merve Cengiz ise babasının tabutuna sarılarak feryat etti. Tabutun en önüne geçen Merve, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu severken, "Aşkım, babam, bak en öndeyim. Ağlamıyorum" diye feryat etti.

El el operasyona gittiler, yan yana defin edildiler

Arkadaşlıkları düşman kıskandıran Başpolis Memuru İlhan Güleç ile polis memuru Hüseyin Cengiz, son operasyona da birlikte el ele gitti. Aynı operasyonda şehit olan arkadaşların tabutları da yan yana uğurlandı. Yakınlarının sarılıp feryat ettiği şehitler, okunan duaların ardından meslektaşlarının omuzlarında memleketlerine gönderildi.

Kazım Uzunöz - Serhat Demir - Lider Olgun