Ön ayakları olmayan kedisi için düzenek yaptı

Ankara’da 2 aylık olan ‘Zeyna’ isimli kedi, diğer hayvanların saldırısı sonucu ön ayağı koparken diğer ayağı ise beş yerinden kırıldı. Saldırıdan 36 saat sonra can çekişir şekilde bulunarak sokak hayvanları için kulübe yapan Osman Kaplan’a haber verildi. Kaplan, Veteriner Fakültesine minik kediyi götürerek hayata tutunmasını sağlarken onun hayatını kolaylaştıracak mama ve su kabı düzeneği yaptı.

Veteriner hekime götürdüğünü söyleyen Kaplan, “Avukat arkadaşım beni aradı. Bacağı kopmuş bir kedinin olduğunu ve alabileceğimi sordu. Gittiğimde sağ bacağı kökünden kopmuş durumdaydı. Alıp hemen Veteriner Fakültesine götürdüm. Diğer bacağı da 5 yerinden kırıktı. Ameliyat edildi ama diz altı itibaren kesildi” dedi.

Minik kedisiyle beraber yaşlanmak istediğini ifade den Kaplan, “Ameliyattan sonra bana öyle bir baktı ki, “Ben senin olmayan kolların olacağım, sen de bende olmayan mutluluk ol” dedim. Oda bana “miyav” diyerek seslendi. Beraber yaşlanmaya karar verdiklerini” söyledi.

Saldırıdan 26 saat sonra kedinin kopan bacağıyla beraber kurtarılmayı beklediğini söyleyen Kaplan, güçlü bir kedi olduğunu belirtti. Kaplan, “Birbirimize biz baya alıştık. 20 gün boyunca atölyeye gitmedim. Birbirimize çok alıştık. Bulduğum zaman veteriner hekim 36 saat önce bacağının koptuğunu söyledi. 2 aylıkken o şekilde yaşamış. Bu onun çok güçlü olduğunu gösteriyor. Saldırıya uğramış maalesef” dedi.

Minik kedinin ön ayaklarının olmamasından dolayı mama ve su düzeneği imalat eden Kaplan, “Kediler normalde ön ayaklarının üstüne destek alarak mamalarını yerler. Ön ayakları olmadığı için eğildiği zaman çenesinin üstüne düşüyor ve bir şey yiyemiyordu. Arkadaşlarım ilk düzeneği yaptığımda bana hatalarımı söylediler. Düzeneğin boyunu kısalttım, önüne köpük koyarak göğsü zarar görmesini engellediğini “söyledi.

Ömer Çetin - Seyid Fatih Poyraz