On binden fazla araç kaderine terk edildi

2013 yılından beri Manavgat Şelalesi yakınlarında Yediemin Otopark işletmeciliği yapan Adem Mazak, bugüne kadar yediemin otoparkındaki araçların satışına rastlamadığını belirterek "Bu durum biz yediemin işletmecilerini zor durumda bırakmaktadır. Görüldüğü gibi otoparklarımız tam anlamıyla araç mezarlığını andırıyor. Otoparklarımızda kaza yapmış araçların yanında modelli ve pahalı araçlar da bulunmaktadır" dedi.

İşlettiği yediemin otoparkında 2 bin dolayında motosiklet ve 300 civarında çeşitli marka-modelde araç bulunduğuna dikkat çeken Mazak "Manavgat'ta 4 tane yediemin otoparkı bulunuyor. Ben en yenisiyim. Diğer yediemin otoparklarında en az bendeki kadar araç bulunuyor. Kısacası Manavgat'ta 8 binin üzerinde motosiklet ile 2 bin dolayında araç bulunmakta. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu milyonluk araçlar çürümeye terk edilmiş durumda. Yediemin otoparklarında çürümeye bırakılan araçların en kısa sürede ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Böylece hem devlet, hem vatandaş hem de biz yediemin otoparkçıları hakkımız olan parayı alacağız" dedi.

Arif Kaplan