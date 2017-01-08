Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında, Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız, Türk Dünyası temsilcileri ve şehit yakınları, Kars'ta bulunan Sarıkamış Alisofu Şehitlik Anıtı'ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne kadar 4,5 kilometre yol yürüdü. Sıcaklığın sıfırın altında 16 dereceyi gösterdiği havada 8 kilometre yürünerek şehitlerin yaşadıkları hissedilmeye çalışıldı. Yukarı Şehitlikte son bulan yürüyüş etkinlikle devam etti.

Etkinliğin bitmesinin ardından açıklama yapan Yıldız, "Sarıkamış şehitleri için sembolik yürüyüşündeyiz. Hava şartlarından dolayı kara ve havayollarının kapanmasına rağmen on binler burada. Burada yürüyenlerin yüreklerinde bir slogan var; Ey ecdat, siz bu toprakları bize vatan yaptınız. Buralara aç, susuz ve üzerinizde yazlık elbiseleriniz varken geldiniz, bu vatanı bize vatan kılmak için şehit oldunuz. Bizler de sizi unutmadık ve unutmamak için burada sizin izinizde yürüyoruz. Burada sloganlarla bütün Türkiye'den gelen insanlar, şehitleri unutmamak için yürüyüşe başladılar" dedi.

"Sarıkamış soğuk ve uzak diye düşünmelerini istemiyoruz, bu konuda Anzakları örnek göstermek lazım"

Türk milletinin Sarıkamış'a şehitler için gelmeleri gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Ben buradan bütün Türkiye'ye çağrıda bulunmak istiyorum; Sarıkamış'a ve Sarıkamış şehitlerini anmaya gelsinler. Sarıkamış soğuk ve uzak diye düşünmelerini istemiyoruz. Bu konuda Anzakları örnek göstermek lazım. Anzaklar, Türk topraklarını işgal etmeye gelen emperyalist devletlerin paralı askerleriydi. Onlar Çanakkale önlerine kadar gelerek orada öldüler. Anzaklar, bugün Çanakkale koylarında nöbet tutuyorlar. Bunlar işgalci dedelerini kahraman gibi anabiliyor. Gemi yolculuğuyla 1 ayda ve uçakla 1,5 günde geliyor ve bu şekilde Anzak koyunda nöbet tutuyorlar. Kendilerinin olmayan ve bir başka devleti işgal etmeye gelen dedelerini kahraman gibi anabiliyor. Bizim dedelerimiz, burada işgal altında Anadolu topraklarını kurtarmak, ay yıldızlı bayrak dalgalansın diye, minarelerden ezan okunsun diye gelip burada şehit olmuşlar. Buraya gelmemek Türk milleti olarak bizim ayıbımız olur. Onun için halkımızı buraya davet ediyoruz. Çanakkale'deki Anzakları örnek alsınlar. Sarıkamış uzak değil. Burada 90 bin şehidimiz yatmakta. Yılda bir kere olsun gelip anmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Emperyalist devletlere diyoruz ki; siz kaybedeceksiniz"

Yürüyüş tamamlandıktan sonra da açıklama yapan Yıldız, "Yürüyüşü tamamladık varış noktasındayız. Yürürken sloganlarımız ve duygularımız şöyleydi: Ey ecdat, 102 yıl önce size karşı emperyalist devletler işbirliği yaparak nasıl Türk milletini ve devletini diz çöktürmek istiyordular ise 102 yıl sonra tekrar emperyalist devletler işbirliği içinde. O gün sizlerle göğüs göğüse savaşıyorlardı, bugün içimizde hainleri bularak, terör örgütleri oluşturarak ve terör örgütlerini destekleyerek Türk milletini dize getirmek istiyorlar. Siz, bu vatanı bize şehit olarak emanet ettiniz. Biz de sizin torunlarınız olarak söz veriyoruz; bu vatanı emperyalist devletlere ve haçlılara karşı diz çöktürtmeyeceğiz. Siz, bize vatan için şehit olma yolunu açtınız. Emperyalist devletlere diyoruz ki;siz kaybedeceksiniz" şeklinde konuştu.