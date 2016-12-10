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Ön kapıdan inemeyen yolcu otobüs şoförüne saldırdı

Bursa’da bir yolcu, ön kapıdan inemeyince otobüs şoförüne saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ön kapıdan inemeyen yolcu otobüs şoförüne saldırdı

10 Aralık 2016 09:12
Ön kapıdan inemeyen yolcu otobüs şoförüne saldırdı - Tıkla İzle

Olay, Uludağ Üniversitesi otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki otobüs şoförü Necip Baş, bir duraktan yolcu alarak yoluna devam etti. Üniversite durağına geldiği sırada aldığı yolcu, ön kapıdan inmek isteyince otobüs şoförü ön kapıdan inişin yasak olduğunu, arka kapıdan inmesi gerektiğini söyledi. Öfkelenen yolcu, otobüs şoförü Necip Baş’a yumrukla saldırdı. Saldırı anı otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşadığı anları anlatan Baş, "Acil durağına geldim ve kapıları açtım. Bir yolcu yanıma gelerek ön kapıdan inmek istediğini söyledi. Kendisine güzel bir şekilde ön kapıdan inişlerin yasak olduğunu söyledim. Ön kapıdan inişler yasak, yolcu bir zarar görürse cezası var. Yolcu ısrarla hasta olduğunu söyleyerek ön kapıdan inmek istedi. Ben kendisini tekrar ikaz edince bana yumruk salladı. Ben de kendimi kordum. Kafam kabine çarptı. Daha sonra babası geldi, ‘Oğlum hasta, ben refakatçisiyim’ dedi. Sonra polis ekiplerine haber verdik" dedi.
Otobüs şoförü Necip Baş kendisine saldıran yolcudan şikayetçi olduğunu belirtti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. 

Cengiz Gündüz

Etiketler: bursa, ön kapı, otobüs şoförü, yolcu


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