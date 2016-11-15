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On Numara çekiliş sonuçları (14 Kasım Pazartesi)

14 Kasım Pazartesi On numara çekilişi sonuçlandı. İşte On numara sonucu. On numara çekilişinde kazanan numaralar. On Numara sonuçları haberimizde. Haftanın kazandıran numaraları ve kazanılan ikramiye miktarları...

On Numara çekiliş sonuçları (14 Kasım Pazartesi)

15 Kasım 2016 09:28

Milli Piyango İdaresince düzenlenen 10 Numara çekiliş sonuçları belli oldu. On numara çekiliş sonuçlarına bu haberimizden ulaşabilirsiniz...

10 NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 14 KASIM PAZARTESİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftanın kazandıran numaraları 2, 5, 10, 11, 13, 19, 22, 27, 30, 36, 38, 39, 47, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 72, 77 ve 78 olarak belirlendi. 

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / SİLİVRİ - KOCAELİ / GEBZE

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 145 bin 598 bin 35'er lira kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 83 kişi 2 bin 339 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 596 kişi 121 lira 65'er kuruş, 7 bilen 16 bin 135 kişi 23 lira 5'er kuruş, 6 bilen 99 bin 282 kişi 3 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 154 bin 674 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Çekilişte, 1 milyon 941 bin 297 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, İstanbul'un Silivri ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerindeki bayilerden yatırıldı.

Kamuya, KDV olarak 773 bin 949 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 431 bin 399 lira 45 kuruş aktarıldı.


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