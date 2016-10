Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı düzenlenen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde on bilen bir kişi büyük ikramiyeni tek başına kazandı.

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu yarışmalarından biri olan ve sevilerek oynanan On Numara 24 Ekim 2016 çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam noter ve Milli Piyango çekiliş komitesi huzurunda canlı yayında yapılan çekilişle haftanın şanslı sayıları belirlendi. Çekilişte on bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.

İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

742. hafta On Numara'nın kazandıran numaraları şöyle: 05 – 07 – 11 – 13 – 15 – 17 – 22 – 34 – 36 – 42 – 44 – 46 – 48 – 51 – 57 – 63 – 64 – 65 – 69 – 72 – 73 – 78

On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye Ankara Altındağ'dan bir kişiye çıktı. Çekilişte on bilen bir kişi 285 bin 577 lira 40 kuruş olan büyük ikramiyenin sahibi oldu.