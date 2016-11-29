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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu... On Numara 28 Kasım 2016 çekiliş sonuçları tıkla öğren!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. 28 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen On Numara çekilişinde kazanan şanslı numaraları haberimizde bulabilirsiniz. İşte 28 Kasım 2016 tarihindeki On Numara'nın şanslı numaraları.

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu... On Numara 28 Kasım 2016 çekiliş sonuçları tıkla öğren!

29 Kasım 2016 11:14

Milli Piyango İdaresi tarafından bu hafta 747. kez düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. 28 Kasım 2016 On Numara sonuçları açıklanır açıklanmaz merak edenler tarafından internette aranmaya başladı. 28 Kasım 2016 On Numara oyununda kazanan numaralar şu şekilde; 3, 9, 11, 14, 25, 33, 36, 37, 40, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 59, 61, 64, 65, 72, 78 ve 80 olarak belirlendi. On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 582 bin 295 lira 60 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre çekilişte 9 bilen 84 kişi 2 bin 351 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 328 kişi 149 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 14 bin 238 kişi 26 lira 35'er kuruş, 6 bilen 89 bin 693 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 617 kişi ise 2 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 

Büyük ikramiye isabet eden şanslı kupon, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir bayide yatırıldı.

28 KASIM 2016 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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