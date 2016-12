Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. 5 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen On Numara çekilişinde kazanan şanslı numaraları haberimizde bulabilirsiniz. İşte 5 Aralık 2016 tarihindeki On Numara'nın şanslı numaraları.

Milli Piyango İdaresi tarafından bu hafta 748. kez düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. 5 Aralık 2016 On Numara sonuçları açıklanır açıklanmaz merak edenler tarafından internette aranmaya başladı. On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 280.812,85 TL kazandı. 5 Aralık 2016 On Numara oyununda kazanan numaralar şu şekilde;