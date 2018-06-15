Onazi Dünya Kupası'nda sahne alıyor

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Ogenyi Onazi, Rusya'da düzenlenen FıFA 2018 Dünya Kupası'nda, bordo-mavili kulübü temsil edecek tek isim olacak. D Grubunda Arjantin, İzlanda ve Hirvatistan'a karşı mücadele edecek Nijerya Milli Takımında yer alan Onazi, bordo-mavili takımda forma giyip dünya kupasında mücadele edecek tek isim. 16 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de Nijerya ile Hirvatistan arasında oynanacak olan karşılaşmada boy göstermesi beklenen orta saha oyuncusu teknik direktör Gernot Rohr'dan formayı alması bekleniyor.

Trabzonspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor

Trabzonspor'u dünya kupasında temsil edecek olan tek oyuncu olan Ogeny Onazi'nin 2020 yılına kadar bordo-mavili kulüple sözleşmesi bulunuyor. Devre arasında İngiltere'ye transferi gündeme gelen Nijeryalı oyuncunun transferi son anda gerçekleşmemiş ve bordo-mavili kulüpte sezonu tamamlamıştı. Sezonun son maçı olan Kardemir Karabükspor maçında forma giymeyen oyuncu yaptığı kısa iznin ardından Nijerya Milli Takım kampına katılmıştı. Dünya Kupasında mücadele edecek olan oyuncu Avrupa Kulüplerininde yakın markajında olacak. İyi bir performans ortaya koyması beklenen Onazi'ye gelecek olan teklifleri beklemeye geçen bordo-mavili kulüp bir taraftan ise Okay'ın İspanya'ya transfer olmasının ardından bu bölgede sıkıntı yaşamamak için 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu elinde tutmak isterken , cazip teklifler karşısında ise tutumunu değiştirebilecek. Onazi'nin Trabzonspor'dan aldığı yıllık 1 milyon Euro'luk ücret ise ekonomik sıkıntı yaşayan bordo-mavili kulüp için ise cazip bir konumda.

Gökmen Şahin

