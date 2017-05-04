Önce arabası sonra cesedi bulundu

yurt dışından tatil için geldiği öğrenilen Fatih Yılmaz'dan (27) ailesi haber alamadı.

En son 29 Nisan Cumartesi günü evinden çıkan ve ondan sonra kendisinden haber alınamayan Fatih Yılmaz'ın aracı Sarıyahşi ilçesinde baraj köprüsü üzerinde bulundu.

Bu gelişmeden iki gün sonra ise Ankara'nın Evren İlçesine bağlı Solakuşağı köyü yakınlarında Hirfanlı Baraj Gölünde kıyıya vurmuş şekilde balıkçılar tarafından bulundu.

Fatih Yılmaz’ın cenazesi Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne getirilerek otopsisi yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yusuf Çetin

