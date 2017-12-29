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Önce arabasını yakmak istedi, sonra gazetecilere saldırdı

Konya’da arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra yol kenarında aracını yakmak isteyen şahıs, kendini görüntüleyen basın mensuplarına “Ben sana haber yaptıracağım” diyerek otomobildeki malzeme çantası fırlatarak saldırdı.

Önce arabasını yakmak istedi, sonra gazetecilere saldırdı

29 Aralık 2017 07:23

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vehbi Ç. 42 FE 946 plakalı otomobiliyle arkadaşlarını iş çıkışı alarak Selçuklu ilçesinde gezmek için yola çıktı.Sürücü Vehbi Ç. ile arkadaşları araçta seyir halindeyken alkol almaya devam etti. Bir süre Vehbi Ç. ve beraberindekiler otomobili cadde üzerine park ederek alkolün etkisiyle otomobili yakmak istedi.

Basın mensuplarına saldırdı

Bu sırada yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler alkollü şahıslara müdahale ederek Vehbi Ç.’nin otomobili yakmaması için ikna etti. Bu sırada alkollü kişi kendini görüntüleyen basın mensuplarına “ Ne çekiyorsun senin görevin bu değil, iki saattir buradayız. Daha önce neredeydin. Madem görevin bu niye geç geliyorsun, ben sana haber yaptıracağım” dedi. Daha sonra şahsın arkadaşı ise otomobildeki takım çantasını fırlattı.

Alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınmış 

Vehbi Ç.’nin daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Tekrar alkollü olarak yakalanan kişiye ehliyetsiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 4 bin 700 lira idari para cezası kesildi. Araç ise otoparka çekilerek trafikten men edildi. Gözaltına alınan iki kişi daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

İbrahim Yetkin

Etiketler: araç, Konya, saldırdı

 

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