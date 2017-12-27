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Önce araçları tekmelediler, sonra pompalıyla ateş ettiler

Bursa’da gece saatlerinde bir güzellik merkezi önüne gelen kimliği belirsiz şahıslar, önce çevredeki araçları tekmeledi, daha sonra iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce araçları tekmelediler, sonra pompalıyla ateş ettiler

27 Aralık 2017 14:11
Önce araçları tekmelediler, sonra pompalıyla ateş ettiler - Tıkla İzle

Olay, Osmangazi'ye bağlı Hocahasan Mahallesi’ndeki bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 04.00 sıralarında işyeri önüne ticari bir araçla gelen kimliği belirsiz 3 şahıs, önce çevredeki araçları tekmeledi. Ardından şahıslardan biri yanında getirdiği pompalı tüfekle güzellik merkezine ateş açtı. Camı delen saçmalar iş yerinin duvarlarına isabet etti.

Sabah saatlerinde işyerini açmak için gelen A.Y, dükkanın camının kurşunlandığını görünce durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın bulunması için çalışma başlattı. 

Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bursa

 

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