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Önce ayakkabıları, sonra bisikleti çaldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmana girerek ayakkabı ve bisiklet çalan şahıs kameralara yakalandı.

Önce ayakkabıları, sonra bisikleti çaldı

06 Ekim 2016 12:18
Önce ayakkabıları, sonra bisikleti çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Omurtak Caddesi üzerinde yer alan bir apartmana giren şahıs bir daire kapısının önünde kilitli vaziyette duran bisikletin kilit mekanizmasını devre dışı bıraktıktan sonra bisikleti yerinde bırakarak apartmanın üst katlarına çıktı. Yaklaşık 4 dakika boyunca apartmanın tüm katlarını dolaşan ve poşet içerisine doldurduğu ayakkabılarla yeniden bisikletin yanına gelen şahıs bisikleti de alarak olay yerinden ayrılıyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından inceleme yapan polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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