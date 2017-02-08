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Önce aydınlatma direğine sonra otomobile çarptı: 8 Yaralı

Manisa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine vurdu ardından karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Aynı istikamette gitmekte olan bir başka otomobilin üzerine ise aydınlatma direği direği düştü.

Önce aydınlatma direğine sonra otomobile çarptı: 8 Yaralı

08 Şubat 2017 08:40

Kaza saat 01:00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre İzmir istikametinden eski garaj istikametine gitmekte Süleyman Çalışkan yönetimindeki 10 LH 709 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Eski garaj istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Havva Eren yönetimindeki 45

AL 542 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Süleyman Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Aylin Ersan, Şeyda Kapakcı, Havva Eren, Nida Yıldırım, Enis Nayır, Fatma Ünlü yaralanırken Havva Eren, Süleyman Çalışkan ve Mustafa Çalışkan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekipleri ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine yaptıktan sonra Merkez Efendi Devlet Hastanesine, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine ve Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazayı şans eseri yara almadan kurtuldular
Öte yandan İzmir istikametinden eski garaj istikametine gitmekte olan Süleyman Çalışkan yönetimindeki 10 LH 709 plakalı otomobil orta refüjde aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği hemen arkasında seyir halinde olan Mustafa Ayvaz yönetimindeki 45 R 6652 plakalı otomobilin üzerine düştü. Mustafa Ayvaz ve aynı araçta bulunan Eyüp Kuşçu kazayı şans eseri yara almadan kurtuldu. Mustafa Ayvaz’ın Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalında tedavi gören oğlunu ziyaret sonrası Akhisar’a dönmek üzere olduğu belirtildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Adem Şahin

Etiketler: aydınlatma direği, kaza, manisa


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