Önce bariyerlere ardından duvara çarptı: 3 yaralı

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza 24:00 sularında İzmit D-100 karayolu Kuruçeşme mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osman K. İdaresindeki 41 B 1498 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere sonra da yol kenarında bulunan duvara çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Osman K., Ayşe K. Ve Fatma K. Yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis eklipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.