Önce bebeğini sattı, sonra tehdit etti |Adana haberleri

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ö. (17) bir süre önce çalışmak için Antalya'ya gitti. Burada çalışırken aşık olduğu kişiyle birliktelik yaşayan B.Ö. Antalya'dan memleketi Adana'ya tekrar döndü. B.Ö. geldikten bir süre sonra hamile olduğunu öğrenince, erkek arkadaşına ulaştı. Ancak B.Ö.'nün arkadaşı bebeği kabul etmedi. Bunun üzerine B.Ö. mahallede çocukları olmayan 14 yıllık evli Mustafa ve Zehra D. çiftinin yanına giderek hamile olduğunu, çocuğunu 6 bin lira karşılığında satabileceğini söyledi. Aile bu teklifi kabul etti. B.Ö. hamileliğinin son iki ayını bu ailenin yanında geçirdi. Doğum yaptıktan sonra da aile bebeği Umut Hasan ismiyle kendi üzerine yazdırdı.

Bir belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa D. genç kıza istediği paradan sadece 500 lira verebildi. Aile mahalledeki komşularına da çocuğu sevgi evlerinden alarak evlat edindiklerini söyledi. Ancak aradan 3 ay geçtikten sonra çocuğu geri almak isteyen B.Ö., aileyi tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Mustafa D. tehditlerden bıkıp Denizli Polis Merkezine giderek olayı anlattı. Mustafa D.'nin ifadesi üzerine B.Ö. annesi Naide Y., Mustafa D., eşi Zehra D. gözaltına alındı. Zanlılar, "bebeğin soy bağını değiştirmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bebeğini satan anne kız yetiştirme yurduna, bebeği ise sevgi evlerine yerleştirildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



