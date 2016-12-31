Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki hamile olan Canan Akalın, rahatsızlanıp 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Durumu ağırlaşan genç kadının hastaneye çağrılan kadın doğum uzmanlarının yardımıyla sezaryenle karnındaki bebeği alındı. Ancak, bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bebek, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Durumu ağır olan ve hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan anne Canan Akalın da dün hayatını kaybetti. Canan Akalın ve bebeğinin ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı. Akalın'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

