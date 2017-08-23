Önce bıçakladı, ardından ölümüne kovaladı

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehanede maç izlendiği sırada alkollü ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen M.Ü. (17) kahvehanenin önüne gelerek buradaki araçlara vurmaya başladı. Kahvehanede bulunan vatandaşlar da M.Ü.'ye bağırarak oradan uzaklaştırmaya çalıştı. O esnada içeride arkadaşlarıyla içeride maçı izleyen Süleyman Özcan (37) gelen gürültüler üzerine dışarıya çıktı. S.Ö. ile göz göze gelen M.Ü. "Ne bakıyorsun" dedikten sonra oradan uzaklaştı. Daha sonra tekrar kahvehaneye gelen M.Ü., konuşma bahanesiyle S.Ö.'yü kolundan tutarak dışarı çıkardı. Bir müddet S.Ö. ile konuşan M.Ü. belinden çıkardığı bıçağı S.Ö.'ye sapladı. Sırtından yaralanan S.Ö. can havliyle kahvehaneye doğru kaçtı. S.Ö.'yü ölümüne kovalayan M.Ü., kahvehanenin içine girmeden arkasını dönüp olay yerinden uzaklaştı.

Kahvehanedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.Ö. daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan S.Ö., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. S.Ö.'yü bıçaklayan saldırgan M.Ü. ise emniyet güçlerinin başarılı çalışması sonrasında yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ü. cezaevine gönderildi. M.Ü.'nün benzer suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Öte yandan bıçaklanma anı ve sonrası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dehşet anlarının yaşandığı dakikalarda kahvehanede oturan bazı müşterilerin masalarından bile kalkmaması dikkat çekti.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ