Önce 'Börü' dizisi, sonra 'Dağ 3' filmi

Kurt anlamına gelen 'Börü' ile 6 bölümlük dizi çekmeye hazırlanan 'Dağ' filmi ekibi, dizi sonrasında 'Dağ-3' filmini de çekerek hem dizi hem de beyazperdede 15 Temmuz'u işleyecek.

Kadrosunda Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Murat Arkın, Fırat Doğruluoğlu, Ahhmet Pınar, Armağan Oğuz ve Ahu Türkpençe'nin rol alacağı 'Börü' isimli dizisinde, bir çok askerin 'FETÖ' terör örgütüne çalıştığının öğrenilmesi konusu ele alınıyor.

Dizi biter bitmez 'Dağ-3' filmi ile 15 Temmuz'u konu alacak olan ekibin yanı sıra bir çok yapım şirketinin de 15 Temmuz'u ele almak üzere çalışmalara başladığı öğrenildi.

Mesut Yılmaz - Milliyet gazetesi