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Önce 'Börü' dizisi, sonra 'Dağ 3' filmi

Yapım şirketleri 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimini ekranlara ve beyazperdeye taşımak için kolları sıvadı. Bunlardan ilki beyazperde de rekorlar kıran 'Dağ' filmi ekibi olacak.

Önce Börü dizisi, sonra Dağ 3 filmi

20 Temmuz 2017 11:07

Kurt anlamına gelen 'Börü' ile 6 bölümlük dizi çekmeye hazırlanan 'Dağ' filmi ekibi, dizi sonrasında 'Dağ-3' filmini de çekerek hem dizi hem de beyazperdede 15 Temmuz'u işleyecek.

Kadrosunda Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Murat Arkın, Fırat Doğruluoğlu, Ahhmet Pınar, Armağan Oğuz ve Ahu Türkpençe'nin rol alacağı 'Börü' isimli dizisinde, bir çok askerin 'FETÖ' terör örgütüne çalıştığının öğrenilmesi konusu ele alınıyor.

Dizi biter bitmez 'Dağ-3' filmi ile 15 Temmuz'u konu alacak olan ekibin yanı sıra bir çok yapım şirketinin de 15 Temmuz'u ele almak üzere çalışmalara başladığı öğrenildi.

Mesut Yılmaz - Milliyet gazetesi


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