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Önce darp edildi, sonra ayaklarına sıkıldı

Gaziantep'te otomobilinde darp edilen bir şahıs, ayaklarına açılan ateş sonucu yaralandı.

Önce darp edildi, sonra ayaklarına sıkıldı

15 Ağustos 2017 18:10

İddiaya göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi’nde otomobili ile seyir halinde bulunan Ercan M. (29), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından durdurularak darp edildi. Otomobiline binen şahsın ayaklarına ateş açıldı. Ercan M, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise 4 adet boş kovan ele geçirirken, olayın fail ya da faillerini belirlemek için çalışma başlattı. 

Etiketler: darp, Gaziantep


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