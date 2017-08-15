Önce darp edildi, sonra ayaklarına sıkıldı

İddiaya göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi’nde otomobili ile seyir halinde bulunan Ercan M. (29), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından durdurularak darp edildi. Otomobiline binen şahsın ayaklarına ateş açıldı. Ercan M, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise 4 adet boş kovan ele geçirirken, olayın fail ya da faillerini belirlemek için çalışma başlattı.