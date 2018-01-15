Diğer
Kategoriler

Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Konya’da bir halı yıkama dükkanına giren şahıs, güvenlik kamera sistemini çaldıktan sonra çevredekilerin fark etmesi üzerine yakayı ele verdi. Esnaf, zanlıyı önce kovalayarak yakaladı, tekme tokat dövdükten sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

15 Ocak 2018 07:40

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Orman Dağı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak üzerindeki bir halı yıkama dükkanını takibe alan Ramazan G., iş yerini bir süre gözettikten sonra içeriye girdi. Şüpheli, güvenlik kamera sistemini aldıktan sonra içeriden çıktı. Ancak gürültü üzerine uykusundan uyanan Tolga Ö., sokak üzerinde şüpheliyi görünce kovalamaya başladı. Bu anlar ise farklı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu sırada gürültü üzerine çevredeki esnaflar olay yerine geldi. Zanlı, öfkeli kalabalık tarafından dövüldü. Şüpheli Ramazan G. yere yığılarak baygınlık geçirirken, durum da polise bildirildi. Öfkeli kalabalık, polis gelinceye kadar şahsın başında bekledi, ardından da gelen ekiplere teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli, tedavisi için Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli, buradaki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin 2.5 promil alkollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç