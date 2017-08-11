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Önce elektrik tellerini kopardı ardından bıçak çekti

Eskişehir'de saman yüklü kamyon ile elektrik kablolarını koparan şahıs, kendisini uyaran vatandaşlara bıçak çekti.

Önce elektrik tellerini kopardı ardından bıçak çekti

11 Ağustos 2017 07:50

Olay, İnönü ilçesinde Ali İhsan İlkbahar Bulvarı'nda yaşandı. İddialara göre saman balyası yüklü 41 YK 144 plakalı kamyon elektrik tellerini koparttı. Ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan kamyon sürücüsünü, çevredeki vatandaşlar engellemeye çalıştı. Kopan tellerden birisi park halindeki bir otomobile zarar verirken, Çarşı Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. Kamyonun önüne otomobillerini çekerek kaçmasına engel olmaya çalışan vatandaşlar, hiç ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı. Kamyondan inen sürücü, önce otomobillere zarar verdi, sonrasında ise vatandaşlara bıçak çekti. Bıçağa rağmen kamyon sürücüsünü bırakmamakta kararlı davranan vatandaşlar, cep telefonu kamerası ile olayı kaydetti. Olay yerine gelen polis ekipleri alkollü olduğu öne sürülen şoförü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yıldırım Demirbaş

Etiketler: elektrik telleri, eskişehir


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