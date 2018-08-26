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Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Isparta Çünür’de tartıştığı eşinin boğazını keserek yaralayan şahıs, kendi bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

26 Ağustos 2018 00:31

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Çünür Mahallesi’nde Tarkan Z. (44) ve eşi Leyla Z. (45) arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tarkan Z. eşini bıçakla boğazından yaraladı. Tarkan Z. daha sonra bıçakla bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Söz konusu evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaşanan olay sonrasında tahkikat başlattı.
Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Feti Kılıç
 

 

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