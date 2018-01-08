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Önce fotoğraf paylaştı, ardından bilgisayarı çaldı

Adana’da camide imamın odasına girip kasadan 16 gram altın ve 750 lira para çalan hırsız, ikinci kez girdiği odada önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı, ardından bilgisayarı çaldı.

Önce fotoğraf paylaştı, ardından bilgisayarı çaldı

08 Ocak 2018 10:42
Önce fotoğraf paylaştı, ardından bilgisayarı çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Recep K. (23) 15 Aralık Cuma günü camiye girdi. İmam odasına giren Recep K. buradaki para kasasından 16 gram altın ile 750 lira parayı çaldı. 26 Aralık’ta soygun için aynı camiye gelen hırsız, yine imam odasında bulunan bilgisayara yöneldi. Recep K. önce bilgisayarda internete girdi, ardından cebinden çıkardığı ’flash disk’ten sosyal medya hesabına fotoğraf yükledikten sonra bilgisayarı çaldı. Çıkarken güvenlik kamerasının kayıt cihazını da yanında götüren zanlı, camiden ayrıldı. İkinci kez soyulan cami imamı polisi aradı.

Hırsızlık Büro Amirliği ise görgü tanıklarının ifadesini alarak Recep K’nın kimliğini tespit etti. Zanlı evinde yakalandı. Bilgisayarı ve kayıt cihazını tanımadığı birine sattığını söyleyen Recep K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis şimdi her yerde hırsızın çaldığı ve içinde hac ve umre kayıtlarının olduğu bilgisayarı arıyor.

 

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