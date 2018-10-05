Önce hortum, sonra şiddetli yağmur ardından da kar

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün denizde çıkan hortumun ardından Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden olmuş olmuş, Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapanmıştı.

Bu yaşananların ardından Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ambarlı Yaylası'na kar yağdı. Yayla sezonunun açılmasıyla yaylacıların Gito Yaylası'nda bir süre kaldıktan sonra çıktığı ikinci yayla olan 2 bin 510 rakımdaki Ambarlı Yaylası'na kar yağdı. Ekim ayında yağan kar ile birlikte yayla sakinleri dönüş hazırlıklarına başlarken, yağan kar ile tüm yayla beyaza büründü.

Hasan Fehmi Demir

