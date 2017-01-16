2016 yılı Ocak ayında ortak olan moda tasarımcısı Erkan Karabulut ve Shiva She’nin sahibi Ayşegül Şentürk, geçtiğimiz günlerde evlendi. Sürpriz olarak nitelendirilen düğünde, moda ve iş dünyasından birçok tanınmış isim katıldı.

Evliliğin iki kişilik yolculuk olduğunu söyleyen Karabulut, "Evlilik denge ister, emek ister, paylaşmak ister. Yollar hep düz olmaz virajlarda dikkat, yokuşlarda kuvvet, inişlerde sabır ister. Birde ara sıra küçük, tatlı sürprizlerle yenilenmek tazelenmek ister. Bizde evlilik yolunda ilk adımı birlikte atarak hayatlarımızı birleştirdik" dedi.

Karabulut, çifti düğünün ardından balayı için yurtdışına gittiği bildirildi.