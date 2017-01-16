Diğer
Kategoriler

Önce iş evliliği, ardından düğün

2016 yılı Ocak ayında Shiva She'ye ortak olan moda tasarımcısı Erkan Karabulut, geçtiğimiz günlerde ortağıyla nikah masasına oturdu.

Önce iş evliliği, ardından düğün

16 Ocak 2017 13:18

2016 yılı Ocak ayında ortak olan moda tasarımcısı Erkan Karabulut ve Shiva She’nin sahibi Ayşegül Şentürk, geçtiğimiz günlerde evlendi. Sürpriz olarak nitelendirilen düğünde, moda ve iş dünyasından birçok tanınmış isim katıldı.

Evliliğin iki kişilik yolculuk olduğunu söyleyen Karabulut, "Evlilik denge ister, emek ister, paylaşmak ister. Yollar hep düz olmaz virajlarda dikkat, yokuşlarda kuvvet, inişlerde sabır ister. Birde ara sıra küçük, tatlı sürprizlerle yenilenmek tazelenmek ister. Bizde evlilik yolunda ilk adımı birlikte atarak hayatlarımızı birleştirdik" dedi.
Karabulut, çifti düğünün ardından balayı için yurtdışına gittiği bildirildi. 

Etiketler: düğün, iş evliliği, SHİVA SHE


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç