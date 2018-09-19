Önce ittifak, sonra adaylar netleşecek

24 Haziran seçimleri öncesinde yerel seçimler için belediye başkanlarından taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiğini gösteren bir rapor hazırlamasını isteyen MHP, erken genel seçim nedeniyle bu raporları rafa kaldırmıştı. Seçimlerin ardından raporların incelenmesine başlanmış ve büyük ölçüde tamamlanmıştı. MHP, mevcut başkanlarının performansları hakkında vatandaşın ve teşkilatın nabzını yokladı. Bugüne kadar mevcut başkanların performansları, halkla diyalogları ve uyguladıkları projeler dosyalarına eklendi. Bu kapsamda MHP lideri Bahçeli tarafından Adana, Mersin, Ankara'nın Etimesgut ve Polatlı ilçe belediye başkanları partinin adayı olarak açıklanmıştı. Bahçeli, diğer belediye başkanlarının da faaliyet raporlarını incelemeye devam ediyor. Yerel seçimlerde AK Parti ile ittifakın yapılıp yapılmayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin ardından kesinleşecek. Bu nedenle MHP, ittifakın yapılıp yapılmayacağının netleşmesinin ardından belediye başkan adaylarını da belirleyecek.

KIZILCAHAMAM KAMPI

Bu arada, MHP 28-30 Eylül tarihlerinde Kızılcahamam'da kampa girecek. Belirlenen ve aday olan belediye başkanlarının yerel seçim çalışmalarında nasıl bir strateji izleyeceklerinin değerlendirileceği kampta, yerel seçimlerde yapılacak ittifak da masaya yatırılacak.

MHP Kadın Kolları Genişletilmiş İstişare Toplantısı ise 21- 23 Eylül'de Ankara'da yapılacak. Açılış konuşmasını Bahçeli'nin yapacağı toplantıya ilk defa kadın belediye meclis üyeleri de katılacak.