Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 'Önce Kadın” diyen Vodafone'dan sosyal medyada anlamlı kampanya

'Önce Kadın” diyen Vodafone'dan sosyal medyada anlamlı kampanya

Türkiye Vodafone Vakfı, başlattığı kampanya ile Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusuna destek oluyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin kişiye cinsiyet eşitliği mesajlarını ulaştıran kampanya ile daha çok kişide farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Önce Kadın” diyen Vodafonedan sosyal medyada anlamlı kampanya

04 Ekim 2016 11:51

Türkiye Vodafone Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından açıklanan Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine destek vermek için düğmeye bastığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz yıl açıklanan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan vakıf, twitter bağış kampanyası ile sosyal medya kullanıcılarını twitter hesaplarını bir günlüğüne 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' için bağışlamaya çağırıyor.
Vodafone'un Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetlerini tek çatı altında topladığı 'Vodafone Önce Kadın' programı kapsamında başlatılan kampanyaya katılan kullanıcıların, twitter hesaplarından cinsiyet eşitliği için 4 adet tweet atmaları, cinsiyet eşitliğine destek vermeleri ve farkındalık oluşturmaları amaçlandığı belirtildi. Herkesi tek bir tıkla kadınlara destek olmaya çağıran twitter bağış kampanyası kapsamında kullanıcılar, twitter hesaplarını sadece bir günlüğüne bağışlayarak cinsiyet eşitliği için destek verebilecek.

Vodafone sitesindeki 'Twitter Bağışlama Modülünü' kullanarak twitter hesabının bilgilerini paylaşması gereken kampanyada hesabını bir gün boyunca bağışlayanların kadın-erkek eşitsizliğine yönelik 4 adet tweet atmaları sağlanacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP Türkiye) resmi facebook ve twitter hesaplarında da duyurulan kampanyaya katılanların twitter hesaplarına kesinlikle giriş yapılamıyor ve kullanıcı bilgilerine ulaşılamıyor. Kampanya ile cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Vodafone Vakfı 830 bin Twitter kullanıcısına ulaşmayı hedefliyor.
Hasan Süel: "Toplumsal cinsiyet eşitliği için sesimizi birlikte duyuruyoruz"

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında yaklaşık 3 yıldır kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, kampanya ile ilgili şunları söyledi: "Vodafone olarak, daha iyi bir geleceğe inanıyoruz. Bunun da ancak sürdürülebilir kalkınma yatırımları yaparak ve bu yatırımları Birleşmiş Milletler gibi dünya kurumlarının belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile büyüterek mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz açısından hayal ettiğimiz gelecek için en önemli konulardan birinin ‘toplumsal cinsiyet eşitliği' olduğuna inanıyoruz. Bu da nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımıyla mümkün olacak. Bu nedenle, 3 yıl önce 'Vodafone Önce Kadın' programını geliştirdik. Önce Kadın programı ile kadınların girişimci ruhunu harekete geçirerek, hem kendi işlerini kurmaları hem de istihdam yaratmaları konusunda onları desteklemeye devam ediyoruz. Sadece iş dünyası için değil; sağlıklı, bilgili ve eğitimli bir neslin yetişmesinde olmazsa olmaz unsurlardan birinin kadınlar olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler'in bir girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imzacı olarak, ekonomik yaşamın her alanında kadının güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi taahhüt ettik. Ayrıca, yine Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ettiği ‘HeForShe' küresel dayanışma hareketine destek vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından açıklanan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konusunda anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Vodafone Önce Kadın programımızdaki beş numaralı hedef olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' alanındaki bu kampanyamızla farkındalığı artırmaya çalışacak ve kadınlara daha fazla destek sağlayacağız".
 

Etiketler: Önce Kadın, sosyal medya, Türkiye Vodafone Vakfı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!