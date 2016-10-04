Türkiye Vodafone Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından açıklanan Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine destek vermek için düğmeye bastığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz yıl açıklanan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan vakıf, twitter bağış kampanyası ile sosyal medya kullanıcılarını twitter hesaplarını bir günlüğüne 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' için bağışlamaya çağırıyor.

Vodafone'un Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetlerini tek çatı altında topladığı 'Vodafone Önce Kadın' programı kapsamında başlatılan kampanyaya katılan kullanıcıların, twitter hesaplarından cinsiyet eşitliği için 4 adet tweet atmaları, cinsiyet eşitliğine destek vermeleri ve farkındalık oluşturmaları amaçlandığı belirtildi. Herkesi tek bir tıkla kadınlara destek olmaya çağıran twitter bağış kampanyası kapsamında kullanıcılar, twitter hesaplarını sadece bir günlüğüne bağışlayarak cinsiyet eşitliği için destek verebilecek.

Vodafone sitesindeki 'Twitter Bağışlama Modülünü' kullanarak twitter hesabının bilgilerini paylaşması gereken kampanyada hesabını bir gün boyunca bağışlayanların kadın-erkek eşitsizliğine yönelik 4 adet tweet atmaları sağlanacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP Türkiye) resmi facebook ve twitter hesaplarında da duyurulan kampanyaya katılanların twitter hesaplarına kesinlikle giriş yapılamıyor ve kullanıcı bilgilerine ulaşılamıyor. Kampanya ile cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Vodafone Vakfı 830 bin Twitter kullanıcısına ulaşmayı hedefliyor.

Hasan Süel: "Toplumsal cinsiyet eşitliği için sesimizi birlikte duyuruyoruz"

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında yaklaşık 3 yıldır kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, kampanya ile ilgili şunları söyledi: "Vodafone olarak, daha iyi bir geleceğe inanıyoruz. Bunun da ancak sürdürülebilir kalkınma yatırımları yaparak ve bu yatırımları Birleşmiş Milletler gibi dünya kurumlarının belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile büyüterek mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz açısından hayal ettiğimiz gelecek için en önemli konulardan birinin ‘toplumsal cinsiyet eşitliği' olduğuna inanıyoruz. Bu da nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımıyla mümkün olacak. Bu nedenle, 3 yıl önce 'Vodafone Önce Kadın' programını geliştirdik. Önce Kadın programı ile kadınların girişimci ruhunu harekete geçirerek, hem kendi işlerini kurmaları hem de istihdam yaratmaları konusunda onları desteklemeye devam ediyoruz. Sadece iş dünyası için değil; sağlıklı, bilgili ve eğitimli bir neslin yetişmesinde olmazsa olmaz unsurlardan birinin kadınlar olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler'in bir girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imzacı olarak, ekonomik yaşamın her alanında kadının güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi taahhüt ettik. Ayrıca, yine Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ettiği ‘HeForShe' küresel dayanışma hareketine destek vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından açıklanan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konusunda anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Vodafone Önce Kadın programımızdaki beş numaralı hedef olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' alanındaki bu kampanyamızla farkındalığı artırmaya çalışacak ve kadınlara daha fazla destek sağlayacağız".

