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Önce kalorifer kazanı sonra tüp patladı

Elazığ’da bir evin akaryakıtla çalışan kat kalorifer kazanı patladı. Olayda 2 kişi dumandan etkilenirken evden çıkartılan 5 tüp ile faciadan dönüldü.

Önce kalorifer kazanı sonra tüp patladı

10 Kasım 2017 00:32
Önce kalorifer kazanı sonra tüp patladı - Tıkla İzle

Olay, Akçakiraz beldesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akar’a ait evin bahçesinde bulunan kat kaloriferi kazanı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evin çatısında bulunan bir piknik tüpü de patladı.

Peş peşe yaşanan patlama sonucu evin bir bölümü yıkıldı, yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, çatıda bulunan 3’ü büyük toplam 5 tüpü dışarı çıkarılarak olası bir facianın yaşanmasını engelledi. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma başlatırken, evin bahçesinin bir bölümü de tedbir amaçlı kepçe ile yıkıldı 

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

 

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