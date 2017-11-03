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Önce karısını öldürdü, sonra kafasına sıktı

Aksaray’da bunalıma giren bir kişi önce eşini, sonra da kendini vurarak yaşamına son verdi.

Önce karısını öldürdü, sonra kafasına sıktı

03 Kasım 2017 14:28

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Tatlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilikle uğraşan Babuş Akın (68), girdiği bunalım sonucu evde bulunan ruhsatsız tabanca ile eşi Dudu Akın’ın (64) kafasına bir el ateş ederek öldürdü. Daha sonra tabancayı kafasına dayayan Babuş Akın ateş ederek yaşamına son verdi. Sabah erken saatlerde silah sesleriyle uyanan köy halkı eve geldiğinde çiftin kanlar içinde cesedini buldu. Köy halkı durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri çiftin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemeler yaparken, incelemelerin ardından çiftin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasin Can

 

 

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