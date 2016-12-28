İstanbul Aydın Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ortaklığında "İşyerinde Kurumsal İletişim, İş Etiği ve İş Ahlakı" konulu seminer düzenlendi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Ankara Bölge Eğitim Koordinatörü Mehmet Ekinci'nin verdiği seminer Başkent Öğretmenevi Hizmet İçi Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. Seminere çok sayıda katılımcının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Rüşen de katıldı.

Ekinci, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz seminerimizin konusu kurumsal iletişim, iş etiği ve etiksel kavramlardı. Gerek Türkiye'de gerekse Türkiye'deki tüm kurumlarda iş verimliliğini arttırmak için, bir ofiste veya bir kurumda çalışan insanlar arasındaki iletişimin öneminden bahsettik. Tabi kişiler arası iletişime başlamadan önce bireyin önce kendisiyle iletişim kurmasının gerekli olduğunu, kendisiyle iletişim kuramayan birinin kurumsal iletişim veya dış dünya ile iletişim gerçekleştiremeyeceğinden bahsettik ve bunu canlı örneklerle sahnede de uyguladık. İçinde yaşadığımız ortamda ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda mevcut şartların insan psikolojisinde tahribatlara yol açabileceğini fakat bu tehlike ve tahribatların önceden kişinin kendisiyle kuracağı iletişimle atlatılabileceğini, fazla zarar görmeden bireyin kendisiyle yapacağı iletişimle bu riskleri rahatlıkla göğüsleyebileceğinden bahsettik. Hani Yunus diyor ya, 'Bir ben vardır bende, benden içeri' bizim ülkemizde hata olan da insanlar kendileriyle iletişim kurmayı öğrenmeden dış dünyayla iletişime geçiyorlar, oysa problemlerin tamamı yetiştirilme tarzımızla, çocukluğumuzdan ve genetik yapımızdan kaynaklandığının farkında bile değiliz. Dış dünyadaki birilerini eleştirirken, aşağılarken veya kurumumuzdaki yöneticileri veya ülkemizin içinde bulunduğu sistemi eleştirirken öncelikle kendi zihin haritamıza bakmamız gerektiğini vurguladım. Önce kendi var olan kodlarımızı esnetebilmeyi başarmalıyız. O kodları tanımayı başardıktan sonra sistemin sıkıntılı olmadığını veya sistemin içerisinde nerede durduğumuzu da kendimiz çok rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Buradan bütün ülkeye, bütün insanlara tek mesajım, Ragıb İsfehani'nin söylediği cümle; 'Bir yerlere varmak için önce kendine uğramalı insan, insanın gideceği bütün yollar kendinden geçer.' Önce insanların kendilerini çok iyi tanımalarını ve kendilerine karşı etik ve gerçekler mi bunu analiz etmelerini öneririm. Kendilerine karşı etik olan insanlar topluma, kurumlara ve insanlara karşı da etik davranırlar" ifadelerini kullandı.

Seminerde anket de yapılırken katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplandı.

